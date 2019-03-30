ليبيا – أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قراراً ذي الرقم 108 لسنة 2019 بشأن تشكيل مجموعة عمليات المنطقة الغربية .

المشير حفتر كلف في قراره الصادر بتاريخ 17 مارس 2019 والذي تلقت المرصد نسخة منه اللواء ركن عبد السلام الحاسي آمراً لمجموعة عمليات المنطقة الغربية .

كما كلف القائد العام للجيش في المادة الثانية من القرار اللواء ركن الصادق المزوغي معاوناً لآمر المجموعة .

وطالب القرار بضم الافراد والاليات والاسلحة والذمة المالية لغرفة عمليات طرابلس إلى مجموعة عمليات المنطقة الغربية وإحالة تبعية غرفة العلمليات التابعة لغرفة عمليات طرابلس إلى مجموعة عمليات المنطقة الغربية برئاسة اللواء الحاسي.

وطالب المشير حفتر في ختام قراره بالعمل به من تاريخ صدوره والغاء كل ما يخالفه ، داعياً الجهات المختصة إلى تنفيذه .