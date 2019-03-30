الولايات المتحدة – أعلن وزير العدل الأمريكي ويليام بار أنه سيحيل تقرير فريق التحقيق برئاسة روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية إلى الكونغرس بحلول منتصف أبريل المقبل.

وقال بار في رسالة إلى الكونغرس، اليوم الجمعة: “أعتقد أنه سيكون بإمكاننا نشر التقرير بحلول منتصف أبريل إن لم يكن في موعد أقرب”، مشيرا إلى أنه لا ينوي إرسال التقرير كاملا إلى البيت الأبيض أولا.

ومن المقرر أن يدلي وزير العدل بشهادته أمام الكونغرس يومي 1 و2 مايو المقبل.

بدوره، طلب رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، من ويليام بار أن يقدم تقرير مولر إلى الكونغرس كاملا بحلول الـ 2 من أبريل، ودون أي تعديل مع إمكانية الاطلاع على الأدلة.

ويقع تقرير مولر في نحو 400 صفحة، ولا يزال العمل جاريا على تحديد وإزالة بعض المقاطع الحساسة التي من شأن نشرها أن يعرض للخطر بعض المصادر أو لأنها تحتوي على معلومات متعلقة بتحقيقات أخرى ما زالت جارية.

ويصر الديمقراطيون على الحصول على التفاصيل بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد عرقل سير التحقيق أم لا. وقال وزير العدل في ملخص التقرير إن مولر لم يحسم بشكل نهائي احتمال حصول أو عدم حصول “عرقلة لسير العدالة” من قبل الرئيس.

ونشر ويليام بار يوم 24 مارس الجاري ملخص التقرير الذي تضمن الاستنتاجات الرئيسية التي توصل إليها فريق روبرت مولر خلال سنتين من التحقيق. ولم يجد المحققون ما يدل على التآمر بين حملة ترامب وروسيا للتأثير على نتائج الانتخابات.

ومع ذلك يتهم التقرير روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات من خلال هجمات سيبرانية على شبكات الحزب الديمقراطي والنشاط الدعائي على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن روسيا رفضت كل الاتهامات الموجهة إليها بشأن التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، وقالت إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

المصدر: وكالات