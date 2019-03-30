ليبيا – أعلنت اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية اليوم السبت عن إنطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية في 9 بلديات واعتباراً من الساعة 9 صباحاً توجه الناخبون في تلك البلديات لانتخاب أعضاء مجالسهم البلدية للقيام بواجبهم الوطني لاختيار من يمثلهم في تلك المراكز.

عملية إنتخاب المجالس البلدية شملت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للجنة بلديات كل من (وادي عتبة، بنت بيه، زوارة، باطن الجبل، القلعة، الريانية، نالوت، الحوامد، غدامس) علماً بأن عدد مراكز الاقتراع بلغت 68 مركز.

وأكدت اللجنة على أنها تضع كل امكانياتها و جهودها لتسهيل عمليات الاقتراع والقيام بواجبهم الوطني، مبديةً استعدادها التام لتلقي ملاحظات المواطنين في أي مركز من مراكز الاقتراع.