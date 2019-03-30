المكسيك – رفضت المكسيك تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في حال لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وكتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد في حسابه الرسمي على “تويتر”، ردا على ترامب، اليوم الجمعة، أن “المكسيك لا تعمل على أساس التهديدات. نحن جار رائع”.

وأشار إلى أن المكسيك تستضيف على أراضيها مليونا ونصف المليون من المواطنين الأمريكيين، ما يشكل أكبر جالية للأمريكيين خارج الولايات المتحدة، مضيفا أن المكسيك “أفضل الجيران بالنسبة للولايات المتحدة”.

وجاء ذلك ردا على إعلان دونالد ترامب أنه سيغلق الحدود مع المكسيك الأسبوع المقبل في حال لم تقم المكسيك بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود. وهدد ترامب بوقف توريدات السلع المكسيكية عبر الحدود ودعا المشرعين إلى تغيير قوانين الهجرة.

المصدر: رويترز