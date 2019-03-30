لبنان – كتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على “تويتر” أن “لبنان يقترح والعرب يوافقون”، مشيرا إلى الرفض العربي للقرار الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وكتب: “لبنان يقترح والعرب يوافقون… رفض القرار الأمريكي حول الجولان واعتباره باطلا وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة بالاستئلاء على أرض الغير بالقوة”.

وتابع: “كذلك الدعم العربي لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل وللبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر وحق لبنان باسترجاعها”.

وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ حرب الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب رغم قرار مجلس الأمن.

والاثنين الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، مثيرا بذلك موجة من الاحتجاجات في العالم، ولاسيما بعد قراره عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر: “تويتر”