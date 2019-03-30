ليبيا – في ضربة موجعة غير متوقعة ، أبلغ ديوان المحاسبة في طرابلس المجلس الرئاسي بتوصية وقف تنفيذ ميزانية 2019 محذراً إياه من مخالفتها للإتفاق السياسي ولقانون الدولة المالي مبيناً مخالفات مالية فيها بالمليارات ترقى إلى كونها جرائم إقتصادية يعاقب مُرتكبها بموجب قانون العقوبات الليبي .

وكشف خالد شكشك في قراره عن تضمن الميزانية مبالغ ضخمة لمشاريع تنموية غير محددة أصلاً مع التوسع في الإنفاق بالداخل والخارج بلا أي خطط أو دراسة ودون مراعاة وضع الدولة مع عدم تضمنها أي إصلاحات إقتصادية يتطلبها الظرف الراهن للبلاد .

صحيفة المرصد تحصلت على كشف كامل بالميزانية البالغ حجمها 46.8 مليار دينار واللتي يطالب شكشك بوقفها ، ويبين الجدول تقسيم الميزانية إلى عدة أبواب كما يبين مخصصات كل جهة من الجهات .

وستباشر المرصد نشر كامل ماجاء في هذه الميزانية من مخصصات للجهات المختلفة وفي مقدمتها مجلس النواب الذي سيتحصل على مرتبات بقيمة 2.3 مليون دينار يخصم منها مليون دينار للمجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان بينما تبلغ ميزانيته التسييرية ومصروفاته 37 مليون دينار تخصم منها 27 مليون دينار لمفوضية الإنتخابات ليتبقى له 11.3 مليون دينار .

فيما تبلغ ميزانية بقية الجهات التابعة لمجلس النواب 104 مليون دينار أما مرتبات مجلس الدولة فتبلغ 14.5 مليون دينار في حين تبلغ تسييريته ومصروفاته فتبلغ 36 مليون دينار ليكون إجمالي ما خُصص للمجلسين 89 مليون دينار ليبي .

أما المجلس الرئاسي فتبلغ مرتباته من أعضاء وعاملين 4.5 مليون دينار فيما تبلغ تسييرته ومصروفاته 30 مليون دينار ، ويظهر في ذات الجدول بأن ميزانية الرئاسي منفصلة عن ميزانية ديوان رئاسة الوزراء رغم أنهما يمارسان ذات الاختصاص الامر الذي إعتبره رئيس ديوان المحاسبة مخالفة غير مبررة سبق وأن تم التنبيه عليها .

وفي ذات السياق ، بلغت مرتبات ديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق 29 مليون دينار فيما بلغت مصروفاته وتسييريته 14.3 مليون دينار وبذلك يكون الإجمالي المخصص لديوان رئاسة الوزراء والرئاسي لوحدهما 77.8 مليون دينار فيما بلغ إجمالي ميزانية الجهات التابعة للرئاسي وحكومته 393.2 مليون دينار أي بإجمالي 471 مليون دينار.

وفي ما يلي الجزء الأول من الميزانية المتعلق بالمخصصات المخصصة لمجالس النواب والرئاسي والدولة وديوان رئاسة الوزراء بإجمالي 166.8 مليون دينار ليبي تضاف لها ميزانيات الجهات التابعة لهما بإجمالي 1 مليار و 47.2 مليون دينار ليبي :