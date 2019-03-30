ليبيا – حضر فائز السراج بصفته “القائد الأعلى للجيش” اليوم السبت حفل افتتاح الدورة السادسة عشر للقيادة والاركان في العاصمة طرابلس وكان في استقباله لدى وصوله لمقر الكلية رئيس الأركان العامة وآمر الكلية وعدد من رؤساء الأركان النوعية والهيئات.



السراج قام وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي فور وصوله بالتفتيش على حرس الشرف ومصافحة مستقبليه من الضباط ومقابلة الضباط الدارسين وبدأت مراسم الاحتفال بالنشيد الوطني وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثم عرض تقديم الكلية.

وألقى بعدها كل من آمر الكلية ورئيس الأركان كلمتين رحبا فيهما بزيارة السراج وتضمنتا لمحة عن عمل وتخصصات وامكانيات الكلي وما تطمح للوصول إليه من تطور، حيث تعد أعلى مؤسسة تعليمية في المؤسسة العسكرية تمنح خريجها إشارة أو لقب ” ركن ” ويتحصل على درجة ماجستير في العلوم العسكرية تعادل نفس الدرجة في الجامعات الليبية.



تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وتحدث السراج معبراً عن تقديره للقائمين على هذا الصرح، مؤكداً على أن الالتحاق بهذه الكلية يسهم في تنويع المعارف واكتساب المزيد من الخبرات التي تعتبر عاملاً اساسياً في رفع الكفاءة وتعزيز القدرات.



كما أضاف أن دورة القيادة والأركان تشكل محطة هامة للإنطلاق نحو آفاق رحبة ومستقبل مشرق وفق معايير وأسس عالية المستوى تتيح تأهيل الضابط للمناصب القيادية ليمتلك رصيداً جديداً من المعارف تمنحه القدرة والمهارة على تحمل أعباء المسؤوليات والمهام التي ستسند إليه.



وأشار إلى ما تواجهه البلاد من تحديات مختلفة ودخيلة على المجتمع تشمل مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات التهريب والاتجار بالبشر وبما يفرض الاستعداد وحسن الإعداد وفق استراتيجية فعالة تواكب المتغيرات وتعتمد على العلوم والتقنية الحديثة.

السراج شدد على أن حماية الوطن والدفاع عن استقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وكرامة مواطنيه، هي واجب مقدس للقوات المسلحة ومن الواجب توفير كل أسباب الاقتدار ومقومات القوة والردع.