ليبيا – أجرى مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء رمضان عطية الله وبرفقته آمر فرع إدارة الاستخبارات العسكرية الجبل الاخضر أمس الجمعة زيارة تفقدية لمدينة درنة.

اللواء عطية الله اجتمع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للغرفة الأمنية درنة مع آمر مكتب الاستخبارات العسكرية درنة العميد فرج الجافل ومنتسبي المكتب من ضباط وضباط صف وجنود واطلع علي كل الامور المتعلقه بلعمل الاستخباراتي وعقب ذلك قام بزيارة الغرفة الامنية العليا درنة.

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وكان فى استقباله رئيس الغرفة العميد سالم امخيون حيث إجتمع مع رئيس الغرفة ومدراء الاجهزة الامنية بالمدينة ومدير الامن واطلع على كافة الامور الامنية وسير الخطط الامنية بعد تحريرها والمعوقات التي تعترض سير الخطط الأمنية.

وأصدر توجيهاته لكافة الأجهزة الأمنية لأخذ الحيطه والحذر والتعاون فيما بينهم لبسط الأمن في المدينة والتصدي لكافة الخروقات الأمنية من أجل تأمين المدينة وحماية المواطنين.