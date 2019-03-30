ليبيا – إستقبل الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي بمقر الأمانة العامة في مدينة بنغازى كلاً من رئيس مكتب منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الدولى لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر سيد هاشم وكذلك مدير مكتب الاتحاد الدولى فى ليبيا ستيفانو كوديلا.

الإجتماع الذي عقد تم خلاله وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للأمانة آلية تعاون مشترك وخطه عمل بشأن انتقال البعثة الخاصة بليبيا من تونس الى مقر الأمانة العامة في بنغازي.

ورحب الأمين العام بهذه الخطوة التي من شأنها تعزز التعاون بشكل مباشر وتساهم في بناء قدرات الجمعية.



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كما أجرى الوفد زيارة برفقة الأمين العام للمقر الرئيسي للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي والذي تعرض في وقت سابق لإضرار جراء الاشتباكات بالمدينة.

يشار إلى أن الإجتماع عقد بحضور رئيس الجمعية ونائب الرئيس ومدراء فروع كلا من ( طرابلس، بنغازى، سبها، الزاوية).