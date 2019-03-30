ترامب: قد أبحث الوضع في فنزويلا مع بوتين

ترامب: قد أبحث الوضع في فنزويلا مع بوتين

الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يبحث الوضع في فنزويلا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت معين.

وقال ترامب في حديث للصحفيين، امس: “نحن قد نبحث ذلك في وقت معين”. وأضاف: “سأتحدث مع الكثير من الأشخاص، ربما مع فلاديمير بوتين وربما مع الرئيس الصيني شي جين بينغ”.

وجاء ذلك بعد أن صرح مستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتون في حديث لتلفزيون “رويترز” بأن ترامب لا يخطط في الوقت الحالي لإجراء اتصال مع بوتين حول العسكريين الروس في فنزويلا.

بالإضافة إلى ذلك، أكد بولتون أن دونالد ترامب يدرس فرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعاون مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقال ردا على سؤال بهذا الصدد: “نتحرك بهذا الاتجاه بالضبط”.

وأضاف: “ندرس سلسلة من الخطوات الإضافية التي قد نتخذها”، دون أن يوضح ما هي الخطوات التي يتحدث عنها.

وتابع بولتون: “بوسعي أن أقول لكم إن الكثير يجري تحت السطح الآن. والمعارضة (الفنزويلية) على اتصال دائم بالعديد من الأميرالات ومؤيديها الآخرين ضمن إدارة مادورو”.

وأضاف: “هذا نضال ضد حكومة استبدادية ومن الواضح أن هذا قد يستغرق بعض الوقت”، وذلك في إشارة إلى ما تسميه واشنطن والمعارضة الفنزويلية بـ “انتقال السلطة” في فنزويلا.

المصدر: رويترز