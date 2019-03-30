تقارير عن انتهاكات عديدة لـ”يوم الصمت” عشية الانتخابات الرئاسية الأوكرانية

تقارير عن انتهاكات عديدة لـ”يوم الصمت” عشية الانتخابات الرئاسية الأوكرانية

أوكرانيا – أعلنت مسؤولة حقوقية في البرلمان الأوكراني اليوم السبت، عن انتهاكات عديدة للحظر المفروض على الدعاية الانتخابية عشية الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وكتبت مفوضة البرلمان لشؤون حقوق الإنسان ليودميلا دينيسوفا أن مكتبها تلقى اليوم عبر الخط الساخن بلاغات عديدة من المواطنين حول نشر مواد دعائية انتخابية عبر وسائل إعلام وشبكة الإنترنت.

كما حثت المشاركين في العملية الانتخابية على الامتناع عن نشر أي مواد دعائية وخطابات وحوارات وغيرها من المعلومات عن المرشحين، وأضافت: “على مواطني أوكرانيا أن يحسموا اختيارهم بعيدا عن أي تأثير خارجي عليهم”.

ويتنافس في السباق الانتخابي الرئاسي الأوكراني 39 مرشحا، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ البلاد، يأتي في طليعتهم الفنان الهزلي فلاديمير زيلينسكي الذي تجازوت شعبيته قبل أسبوع من الاقتراع 30% من أصوات التاخبين.

ويحتل المركز الثاني حسب نفس الاستفتاءات، الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو بنحو 17%، فيما تأتي رئيسة حزب “الوطن” (“باتكيفشينا”)، يوليا تيموشينكو في المركز الثالث بـ15,5% من الأصوات.

ويرجح المراقبون، انحسام السباق الرئاسي من الجولة الأولى من الانتخابات التي ستشهدها أوكرانيا غدا الأحد.

المصدر: تاس + نوفوستي