تونس – عقد وزراء الخارجية العرب، امس اجتماعا تشاوريا، فى مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تونس، قبيل الجلسة الافتتاحية لاجتماع الوزراء الخارجية العربية.

وترأس الاجتماع خميس الجهيناوى، وزير الخارجية التونسي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويهدف الاجتماع،، للتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية فى دورتها الثلاثين بتونس، التي تعقد على مستوى القادة الأحد المقبل.

والأحد الماضي، أعلن متحدث الجامعة العربية محمود عفيفي، في مؤتمر صحفي أن عودة سوريا لمقعدها الذي جمد في عام 2011 غير مدرجة بجدول أعمال قمة تونس المقررة الأحد على مستوى القادة.

وأشار متحدث الجامعة أنذاك إلى أن جدول أعمال القمة يتضمن نحو 20 مشروعًا وملفًا، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سوريا والوضع في ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية والاستقرار في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية ومكافحة الارهاب.

الأناضول