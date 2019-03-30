تونس – يتواصل توافد المشاركين في القمة العربية إلى تونس العاصمة، لحضور أعمال القمة التي تنعقد على مستوى القادة الأحد.

وظهر السبت، وصل مطار قرطاج الدولي، كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والرئيس العراقي برهم صالح، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح.

كما وصل حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات وحاكم الفجيرة، والشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني.

وكان الرئيس التونسي في استقبال الرؤساء والملوك الذين توافدوا على تونس.

وفي وقت سابق السبت، وصل كل من رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

والخميس، وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تونس، في زيارة دولة تستغرق عدة أيام، كما يترأس وفد بلاده في القمة العربية في دورتها العادية الـ30، ويسلم رئاسة الجامعة العربية إلى تونس.

وتنطلق القمة الأحد، في دورتها العادية الثلاثين على مستوى الزعماء والقادة، برئاسة، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، فيما انطلقت الثلاثاء، أعمال الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين، في ظل أزمات وإشكالات تشهدها المنطقة العربية.

ورفع وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم الجمعة، بتونس، مشروع جدول أعمال لقمة القادة، يتضمن نحو 20 بنداً يتصدرها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن، بجانب مشروع قرار يرفض الإعلان الأمريكي بشأن الجولان السوري المحتل، ويعتبره لاغيا.

الأناضول