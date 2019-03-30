تونس – أعلن المستشار السياسي للرئيس التونسي نور الدين بن نتيشة اليوم السبت، أن تونس قررت منح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دكتوراه فخرية من جامعة القيروان.

ونفى المستشار بن نتيشة لإذاعة ”شمس أف أم”، طلب الرئاسة التونسية من جامعة الزيتونة منح العاهل السعودي الدكتوراه.

ويزور العاھل السعودي تونس بدعوة من الرئیس الباجي قايد السبسي حيث سیحضر مؤتمر القمة العربیة المقررة الأحد 31 مارس الحالي.

وكان الرئيس التونسي قد قلّد الملك سلمان أعلى وسام في الجمهورية، كما قلّد الملك سلمان مضيفه التونسي قلادة الملك عبد العزيز، أرفع وسام سعودي.

المصدر: “الشروق”