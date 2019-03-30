ليبيا – أصدرت قوة حماية طرابلس مساء السبت بياناً حول تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة الأخيرة وحول الإنتخابات والمؤتمر الجامع مرحبة بتلك التصريحات ومعلنة تأييدها للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية كمطلب شعبي كما أكدت دعمها للمقترح المقدم إلى سلامة حول المؤتمر الجامع من طرف ( مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ) .

وتضم قوة حماية طرابلس كل من ( كتيبة ثوار طرابلس ، قوة الردع الخاصة ، الفرقة الثامنة – النواصي ، الردع والتدخل المشترك أبوسليم ، كتيبة باب تاجوراء ) إضافة لبعض الكتائب الأخرى المساندة لها .

وإستهلت القوة بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وطالعته المرصد بالإشارة إلى بياناتها الأخيرة وخاصة الصادر يوم 23 فبراير 2019 بعنوان ( بيان حول العبث المستمر بمؤسسات الدولة المالية والإقتصادية كما أشارت كذلك إلى مطالباتها السابقة للنائب العام والجهات الرقابية الليبية بوضع حد للفساد المتفشي في مفاصل ومؤسسات الدولة الليبيةمعتبرة بأن تصريحات سلامة الأخيرة قد أثبتت صحة ما أعلنته قبل أشهر .

وأضافت : ” إننا نعتبر تصريحات السيد سلامة في مقابلته الأخيرة بخصوص ملف الفساد صادقة وشجاعة وفي هذا الصدد نجدد مطالبتنا بمحاسبة المفسدين وبإنهاء الفترات الانتقالية بالذهاب مباشرة الى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في صيف 2019 ” .

وقالت القوة : ” إن الإنقسام السياسي والمؤسساتي الذي عصف ببلادنا ولازال لم يشكل بيئة خصبة للإرهاب الذي رعاه ولازال التيار المؤدلج المسيطر على بعض مفاصل الدولة الإقتصادية والمالية ومجالسها التنفيذية والإستشارية فحسب ، بل شكل بيئة خصبة لنمو الفساد بشكل وصفه السيد سلامة بعبارة ” يندى له الجبين ” فقد صدق وفعلاً هو كذلك حتى أن هذا الفساد قد دخل في تمويل صناعة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب وهذا لم يعد سراً ” .

وفي هذا الصدد وفي سبيل إنهاء الأزمة التي يُعول على المؤتمر الجامع في وضع حد لها ، أعلنت القوة ضم صوتها الى الاصوات المجتمعية والاهلية التي قالت بأنها أيدت مقترح (مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة) المقدم بالخصوص للمبعوث سلامة بمطالبه الثمانية كونها أول مقترح عملي ومنطقي يُنشر على العلن ، وفقاً للبيان .

وتابعت : ” إذ نؤكد على دعمنا لما جاء في هذا المقترح فأننا نرى صحة ماجاء فيه عن ضرورة تأمين كل الاطراف في اماكن سيطرتهم للعملية الإنتخابية على أن تكون برلمانية ورئاسية في ذات اليوم وليست برلمانية فقط كما تسعى بعض الأطراف المؤدلجة على أن يُلزم الجميع خطياً بنتائج هذه الإنتخابات ” .

وكانت كل من قبائل الطورارق ومفوضية المجتمع المدني بن وليد ومجموعة أبناء ليبيا التي تضم قرابة 30 شخصية دبلوماسية وسياسية ليبية فاعلة ونشطاء فاعلين وكذلك حراك ( من أجل ليبيا ) الذين يضم عدداً من مشائخ القبائل قد أعلنوا تأييدهم اليوم الجمعة وأمس الخميس لمقترح ( مجمع ليبيا للدراسات ) المقدم للمبعوث سلامة .

وفي ختام بيانها جددت القوة التزامها بحماية وتأمين الانتخابات في مناطق تواجدها كونها مطلب شعبي حقيقي متعهدة بأننا وبكل ما تملك من إمكانيات ستدعم الجهات المحلية والدولية التي ستراقب هذه الانتخابات للتأكد من نزاهتها ، بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات