إسبانيا – تلقى نادي خيتافي الإسباني خسارة موجعة بين جماهيره أمام ضيفه ليغانيس 0-2 ضمن منافسات الجولة الـ29 في الدوري الإسباني ليشتعل الصراع على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأهدر ليغانيس ركلة جزاء لم ينجح غويدو كارييو في إيداعها الشباك عند الدقيقة الـ18، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسجل أول أهداف ليغانيس مايكل سانتوس عند الدقيقة التاسعة والأربعين، قبل أن يعزز خوان فرانسيسكو مورينو تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة الثالثة والثمانين.

وبهذا خطف ليغانيس 3 نقاط ليتقدم للمركز الحادي عشر على جدول ترتيب الليغا برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد خيتافي في المركز الرابع بـ 47 نقطة مؤقتا وسط ملاحقة من ديبورتيفو ألافيش 44 نقطة، وإشبيلية 43.

المصدر: RT