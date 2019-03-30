تركيا – أعرب السفير الإيطالي لدى تركيا، ماسيمو غياني، الخميس، عن رغبته بلاده في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غياني، خلال حفل استقبال في إطار مؤتمر تستضيفه العاصمة التركية أنقرة، الجمعة والسبت.

وشارك في حفل الاستقبال خبراء قانونيون وأكاديميون.

وشدد السفير الإيطالي على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 20 مليار دولار في 2018، وكلنا أمل في رفع هذا الحجم خلال الأعوام المقبلة”.

ولفت غياني، إلى أن إيطاليا جاءت في المرتبة الثانية لأكبر المستثمرين بتركيا في 2018.

ونوّه بالروابط الاقتصادية الوثيقة بين إيطاليا وتركيا من الناحية التجارية.

وتابع هذه المعطيات تؤكد مدى أهمية تركيا بالنسبة لإيطاليا، كما أن الاستثمارات التركية تنمو على نحو متسارع في بلادنا.

الأناضول