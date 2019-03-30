ليبيا – فيما بدا أنه رد من المبعوث الأممي غسان سلامة على منتقديه من السياسيين بعد حديثه عن فساد الطبقة السياسية ، نشر سلامة بوقت مبكر من مساء السبت أولى تغريداته بعد لقاء الأربعاء على شاشة الجزيرة .

وغرد سلامة قائلاً : ” هل أقول أن بلداً يصدر 1.3 برميل نفط يومياً لديه مئات المدارس من الصفيح وعشرات المستشفيات المترهلة ولم ينفق مليما على صيانة منشآته ؟ ” .

هل اقول ان بلدا يصدر ١,٣ برميل نفط يوميا لديه مئات من مدارس الصفيح وعشرات من المستشفيات المترهلة ولم ينفق مليما على صيانة منشآته بينما يخصص ٦٠ بالمائة من ميزانيته لمرتبات موظفيه ومئات الملايين اتعاب محاماة للخلافات في مؤسساته هو على هذه الحال بمجرد الصدفة؟ — Ghassan Salame (@GhassanSalame) March 29, 2019

وأضاف في ذات التغريدة بأن ذات هذا البلد ( ليبيا ) يخصص 60% من ميزانيته لمرتبات موظفيه ومئات الملايين أتعاب محاماة للخلافات في مؤسساته متسائلاً : ” هل هو على هذه الحال بمجرد الصدفة ؟ ” . في إشارة جديدة منه على تمسكه برأيه عن فساد الطبقة السياسية الحاكمة في البلد .

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب والدولة يضاف لهم عضو الرئاسي محمد عماري زايد قد أصدروا بيانات وتصريحات إستنكار لتصريحات سلامة تراوحت بين وصفها بالتضليل والمتاجرة السياسية وبين من طالب بعدم التعميم وتحديد حالات الفساد بالإسم والتحقيق فيها .

المرصد – متابعات