سلامة أشار في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية” جاءت على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في تونس وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك مجموعة أسباب تدفع وزراء الخارجية العرب للاهتمام بالملف الليبي أولها أن ليبيا جارة تونس التي تستضيف القمة العربية الحالية.

وبيّن أن تونس متأثرة أمنياً واقتصادياً وسياسياً إلى حد كبير بما يحدث في ليبيا لذلك في ظل وجود المسألة الليبية على مفترق طرق فإما أن نذهب إلى تحصين ما تم إنجازه بالأشهر الأخيرة من تحسن حقيقي في عدد من المؤشرات الاقتصادية والأمنية والسياسية وإما أن نذهب إلى الوراء في حال لم يتم السير قدماً في كل هذه الخطوات الإيجابية.

سلامة تابع قائلاً :”لذلك طلبت من وزراء الخارجية العرب أن تتحد كلمتهم حول دعم عملية التسوية بين الأطراف الليبية بصورة جماعية بحيث لا يعطى أي من طرفي النزاع في ليبيا عذراً بأن العرب منقسمون لكي يأخروا (الأطراف الليبية) في عملية التسوية”.

ويرى أن هناك تنافس بين الحل العسكري والسياسي في ليبيا، منوّهاً إلى أن الأمم المتحدة تسعى وتدعم الحل السياسي فهي لا تمتلك قوات على الأرض وتعمل حالياً على التقريب بين كل الأطراف.

كما أوضح أن الاجتماعات التي حصلت على كل المستويات في الآونة الأخيرة داخل ليببا عقدت من أجل السعي لتوحيد المؤسسات الحكومية.