ليبيا – أكدت شركة البريقة لتسويق النفط على توفر كافة المحروقات بكامل مستودعاتها حيث تستمر الناقلة أنوار أفريقيا من على رصيف ميناء طرابلس البحري بالتفريغ المباشر الى محطات توزيع الوقود التابعة لشركات التوزيع (الراحلة، الشرارة الذهبية، الطرق السريعة، ليبيا نفط).

شركة البريقة أشارت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للشركة إلى أن عمليات التوزيع تسير بشكل طبيعي حيث تتواجد الناقلة أنوار الخليج حالياً بمنطقة المخطاف بميناء طرابلس وعلى متنها حمولة تقدر بـ (32,000,000) مليون لتر من وقود بنزين السيارات وفي إنتظار مغادرة أنوار أفريقيا للرصيف لتراكي مكانها الأمر الذي يعزز بشكل أكثر من الطبيعي.

وطمأنت شركة البريقة المواطنين بأن الوقود متوفر بمستودعات الشركة ولا داعي للإزدحام علي المحطات غير المبرر والذي مرده للشائعات التي يصدرها بعض ضعاف النفوس لإستغلال المواطن البسيط وإرباك المشهد العام.