ليبيا – قال مساعد مدير عام الانتاج بالشركة العامة للكهرباء خير الله الحضيري إن 4 شاحنات انطلقت من مخازن الشركة بطرابلس محملة بقطع الغيار متوجهة إلى محطة السرير الغازية لتوليد الكهرباء لإجراء عمرة جسيمة للوحدة الاولى بالمحطة.

إرسال الشاحنات جاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للشركة بعد توقيع تمديد الاتفاقية خلال الاسبوع المقبل والتي تشمل (6) عمرات منهم 3 لمحطة السرير و 2 لمحطة الزويتينة وواحدة لمحطة شمال بنغازى لكون الوحدة الأخرى تم إجراء عمرة لها.

وأفاد الحضيري أنه يتم تجهيز شاحنتين للانطلاق بالإضافة لوجود قطع غيار أخرى بمطار معيتيقة يتم العمل على إنهاء إجراءاتها لشحنها إلى محطة السرير .

وأوضح بأنه سيتم اجراء عمرة للوحدة الاولة ثم الثانية بالتوالي وسيكون هناك رصيد للوحدة الثالثة لحين وصولها لفترة العمرة، مشيراً إلى قرب الانتهاء من أعمال أبراج نقل الطاقة خط 400 ك. ف وعودة ثلاث وحدات بمحطة السرير لتوليد الكهرباء إلى عملها السابق بقدرة 700 ميجاوات بالغاز الطبيعي.

يشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة والمضنية التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية ومواجهة الذروة الصيفية.

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