ليبيا – أقدمت مجموعة مسلحة فجر اليوم السبت عند الساعة 3 صباحاً على إقتحام منزل الناشط أسامة أبودرهيبة بمنطقة الهضبة في طرابلس وإقتادته لجهة مجهولة وسط مخاوف أسرته من تعرضه للأذى بسبب توجهاته وآرائه السياسية .

وتحدثت المرصد هاتفياً مع عائلة الشاب المختطف والتي أكدت بدورها الخبر محملة وزارة الداخلية والوزير فتحي باشاغا شخصياً مسؤولية سلامة نجلهم كون الجهة التي قامت بخطفه تابعة للوزارة وإن بشكل صوري .

وناشدت الأسرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الأممي غسان سلامة بالتدخل لمعرفة مصير نجلهم والحفاظ على سلامته محملة المجلس الرئاسي أيضاً سلامته الجسدية كما أكدت في ذات الصدد بأنه غير مطلوب لأي جهة ولا يوجد بحقه أي أمر قبض أو شكوى .

وأكدت الأسرة بأنها توجهت منذ صباح السبت إلى مركز شرطة الهضبة لفتح محضر وتثبيت الواقعة إلا أن طلبها ولأسباب غير معلومة قوبل بالرفض من قبل المركز المذكور رغم أنه المسؤول لأن الواقعة وقعت في نطاقه .

ويعد الناشط أسامة أبودرهيبة أحد أبرز النشطاء المدنيين في طرابلس وهو معروف بمواقفه الداعمة وبقوة للجيش والشرطة ولفكرة دولة المؤسسات كما يُعرف بمناوئته للجماعات الإرهابية ولتيار الإسلام السياسي منذ سنوات وله مئات التدوينات على حسابه في فيسبوك بالخصوص .

وفي ذات السياق ، أكد رفاق الناشط المختطف بأن قوات تابعة للردع والتدخل المشتركة أبوسليم بقيادة عبدالغني الكلي ” غنيوة ” هي من إختطفت أبودرهيبة محملين الأخير مسؤولية سلامة رفيقهم في ظل تزايد حالات الإستهداف والخطف والتضييق في طرابلس على الناشطين والمدونين المعروفين بمناوئتهم لـ ” المليشيات ” وبتأييدهم للقوات المسلحة وقد أضطر بعضهم إلى مغادرة العاصمة في الأسابيع الأخيرة .

المرصد – خاص