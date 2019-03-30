ليبيا – طالب الناطق باسم رئاسة الأركان البحرية الليبية العميد أيوب قاسم المجتمع الدولي بمعاملة مختطفي السفينة “الهيبرو 1” كقراصنة وليس كمهاجرين غير شرعيين بعد القبض عليهم في مالطا.

العميد قاسم قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إن حرس السواحل بطرابلس اتفق مع السفينة “الهيبرو 1” على نقل عدد من المهاجرين بعد إنقاذهم إلى ميناء طرابلس لكنهم تمردوا على كابتن السفينة بعد اقترابهم من الشاطئ وأجبروه على التوجه شمالاً.

وأشار إلى أن زوارق البحرية طاردت السفينة بعد ورود إشارة الاستغاثة منها لكنها تمكنت من الفرار والدخول إلى المياه المالطية، لافتاً إلى أنهم قاموا بتبليغ مركز البحث والإنقاذ بروما بالإضافة لمخاطبة كافة نقاط البحث في البحر المتوسط.

يذكر أن وحدات العمليات الخاصة المالطية قد تمكنت من السيطرة على السفينة التجارية التي اختطفها مجموعة من المهاجرين بعد أن أنقذتهم قبالة السواحل الليبية.