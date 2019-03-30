البحرين – سينطلق سائق فيراري الشاب، شارل لوكلير، من موناكو، من المركز الأول في سباق جائزة البحرين الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

واحتل لوكلير المركز الأول في التجارب الرسمية التي جرت اليوم السبت، على حلبة الصخيرات، مسجلا أسرع لفة (5415 كلم) بزمن قدره (1:27.866) دقيقة، متفوقا على زميله في الفريق الإسباني سيباستيان فيتيل (1:28.160) دقيقة.

وتلاهما سائقا “مرسيدس” الإنجليزي لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

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