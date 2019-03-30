مصر – أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ السويس، والزيتيات، وشرم الشيخ، على البحر الأحمر، وميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إن إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة سببه ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

وأضاف أن شحن وتفريغ السفن مستمران وأيضا استمرار حركة دخول وخروج البضائع من وإلى الميناءين رغم إغلاق البوغاز.

وأُغلقت موانئ شرم الشيخ والسويس والزيتيات بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح التي تراوحت بين 22 و28 عقدة وارتفاع الأمواج إلى ما بين ثلاثة وأربعة أمتار.

المصدر:وكالات