تايلاند – جرد ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن رئيس الوزراء السابق الملياردير المعارض تاكسين شيناواترا من أوسمته الملكية بسبب إدانته قضائيا و”فراره” من المملكة.

وجاء في إعلان ملكي نشر اليوم السبت أن الملك “جرد رئيس الوزراء السابق من الأوسمة الملكية” لأنه مدان من قبل المحكمة العليا.. وعلاوة على ذلك، فراره من المملكة وهذا تصرف غير ملائم على الإطلاق”.

وجُرد رئيس الوزراء السابق من “وسام تشولا تشوم كلاو” الذي يمنح تقديرا لمن خدم البلاد.

وصدر هذا الإعلان بعد نحو أسبوع من أول انتخابات برلمانية في تايلاند منذ تولي المجلس العسكري السلطة في العام 2014 إثر انقلاب عسكري.

وسبق أن قال شيناواترا الذي يعد أيقونة المعارضة التايلاندية، في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي، إن الانتخابات شابتها عمليات تزوير.

وقد غادر شيناواترا، وهو من أصل صيني، تايلاند عام 2006 عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح به ويعيش منذ ذلك الحين خارج البلاد، وأدين بالفساد في بلاده.

ويحتدم في تايلاند صراع بين حزبي “فو تاي”، المرتبط بتاكسين شيناواترا، و”فالانغ براشارات”، المدعوم من المجلس العسكري، على أحقية تشكيل الحكومة.

المصدر: أ ف ب