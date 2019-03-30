ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية مفتاح علي إنه تم تخصيص 60 هكتاراً بمنطقة العزيزية لغرض استثمارها في إقامة مشاريع متوسطة وصغرى.

علي أوضح في تصريحات لقناة “218” أنه تم الاتفاق على تخصيص هذه الأراضي خلال زيارة أجراها رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مقر فرع الهيئة بمنطقة العزيزية رفقة مدير فرع الهيئة في طرابلس وكان في استقبالهم مدير إدارة المشروعات بالبلدية.

وأشار إلى تفقده أوضاع المناطق الصناعية بالمنطقة ومن ثم الاتفاق على تخصيص مساحة كافية لإقامة مشاريع من شأنها النهوض بالاقتصاد في العزيزية التي تبعد عن وسط العاصمة نحو 40 كليومترا من الناحية الجنوبية.

يشار إلى أن منطقة العزيزية تشهد حالة من الاستقرار الأمني خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي ساهم في عودة الحركة التجارية وإعادة افتتاح المحال والأسواق المغلقة.