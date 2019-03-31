وسجل هاردن 50 نقطة على الأقل في مباراة واحدة للمرة التاسعة هذا الموسم إذ أحرز 50 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر عشر كرات حاسمة.

ومع تقدم روكتس 101-100 في الربع الأخير، سجل هاردن أربع رميات ثلاثية ليعزز النتيجة إلى 111-102. وبلغ هاردن حاجز 50 نقطة برميتين حرتين قبل 48.8 ثانية على النهاية.

وأضاف كلينت كابيلا 24 نقطة بالإضافة إلى 15 كرة مرتدة بينما سجل كريس بول 22 نقطة ومرر خمس كرات حاسمة مع روكتس.

وودع كينغز رسميا المنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية بعد فشله في خمس محاولات للتصويب من خارج القوس خلال الربع الأخير.

وتصدر بوجدان بوجدانوفيتش لاعبي كينجز وسجل 24 نقطة بعد مشاركته كبديل، بينما أضاف بادي هيلد 21 نقطة ودارون فوكس 18 نقطة.