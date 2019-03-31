أسعار النفط ترتفع نحو 27 بالمئة في الربع الأول من 2019

أسعار النفط ترتفع نحو 27 بالمئة في الربع الأول من 2019

فيينا – ارتفعت أسعار النفط بنحو 27 بالمئة خلال الربع الأول من 2019، وفق إحصاء أجرته الأناضول، في ظل خفض المعروض بقيادة (أوبك+) والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.

وبحلول الساعة (15:13 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.91 بالمئة أو ما يعادل 62 سنتا ليصل إلى 68.44 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.5 بالمئة أو 89 سنتا إلى 60.19 دولارا للبرميل.

وفي بداية تعاملات مطلع العام الجاري، سجلت أسعار خام برنت نحو 54.91 دولارا للبرميل، وخام نايمكس نحو 46.54 دولارا للبرميل.

ويصادف الجمعة، آخر التعاملات في الربع الأول من 2019.

ومطلع 2019، بدأت مجموعة “أوبك+”، التي تضم أعضاء “أوبك” ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، يستمر 6 شهور.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، دعوته لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، لزيادة ضخ النفط الخام في الأسواق العالمية لخفض الأسعار.

يأتي ذلك بعد قرابة شهر من آخر تغريدة له، رفض حينها مستوى أسعار النفط، واصفا إياها بـ”المرتفعة”.

الأناضول