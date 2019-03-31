إسرائيل تقصف مواقع لحماس ردا على صواريخ من غزة

إسرائيل تقصف مواقع لحماس ردا على صواريخ من غزة

غزة – أعلن الجيش الإسرائيلي أن دباباته استهدفت عدة مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق خمس قذائف صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “قصفت دبابات جيش الدفاع عدة مواقع تابعة لحماس ردا على الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة”.

وأفاد مراسلنا في غزة بأن الجيش الإسرائيلي استهدف نقطة للضبط الميداني بالقرب من بوابة النمر شرق دير البلح، كما استهدف موقعا للضبط الميداني وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا التصعيد أتى بعيد ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أكثر من 300 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، خلال مسيرات “مليونية الأرض والعودة”، التي شهدت مشاركة واسعة من الغزيين، في الذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة والثالثة والأربعين ليوم الأرض.

المصدر: RT، وكالات