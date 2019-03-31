أوكرانيا – أظهرت استطلاعات رأي الناخبين الأوكرانيين عند خروجهم من مراكز الاقتراع تقدم الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي في انتخابات الرئاسة الأوكرانية.

وحسب معطيات أحدث استطلاع رأي، أوردها الصحفي الأوكراني إيغور غوجفا، رئيس تحرير صحيفة “سترانا”، فإن زيلينسكي حصل حتى الآن على نحو 32.5 بالمئة من الأصوات.

ويليه الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو بـ 16 بالمئة، ويأتي في المركزين الثالث والرابع مرشح حزب “منصة المعارضة – في سبيل الحياة” الاشتراكي الديمقراطي يوري بويكو وزعيمة حزب “باتكيفشينا” (“الوطن”) يوليا تيموشينكو، اللذان يفصل بينهما فارق ضئيل، وحصلا على حوالي 13.3 بالمئة، حسب معطيات الاستطلاعات.

وذكر الصحفي أن معطيات الحملتين الانتخابيتين لبوروشينكو وتيموشينكو تظهر نتائج متقاربة:

الأول زيلينسكي (28.2 بالمئة) والثاني بوروشينكو (20.5 بالمئة) والثالثة تيموشينكو (17.2 بالمئة)، حسب معطيات حملة بوروشينكو.

الأول زيلينسكي (نحو 28.2 بالمئة) والثانية تيموشينكو (20.26 بالمئة) والثالث بوروشينكو (17.4 بالمئة)، حسب معطيات حملة تيموشينكو.

تجدر الإشارة إلى أن نشر معطيات الاستطلاعات في يوم الانتخابات محظور حسب القانون الأوكراني، ويستخدم الصحفيون أسماء مجازية للإشارة إلى أسماء المرشحين.

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن الشرطة تلقت 1768 بلاغا بحدوث انتهاكات أثناء الانتخابات حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وفتحت 25 قضية جنائية في الانتهاكات المحتملة.

واتهمت حملة تيموشينكو الدبلوماسيين الأوكرانيين في الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبعض الدول الأخرى بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات من خلال ممارسة الضغط على أعضاء اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية خارج البلاد.

من جهتها، أعلنت حملة زيلينسكي عن تلقيها أكثر من 4 آلاف بلاغ حول الانتهاكات.

بدورها، تحدثت حملة بوروشينكو عن استخدام أقلام بحبر سري في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة كييف.

أما لجنة الانتخابات المركزية، فأكدت عدم رصدها أي انتهاكات خطيرة خلال التصويت، مشيرة إلى حدوث “انتهاكات فردية بسيطة، تعتبر عادية بالنسبة إلى أي حملة انتخابية”.

وحسب القانون، ستكون لدى لجنة الانتخابات المركزية 10 أيام لفرز الأصوات ونشر النتائج الرسمية للانتخابات.

وبلغت نسبة مشاركة الناخبين 43.86 بالمئة حتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينيتش). ومنذ ذلك الحين لم تنشر لجنة الانتخابات معطيات جديدة حول نسبة المشاركة.

المصدر: وكالات