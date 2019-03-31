تونس – أبدت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني، الأحد، استعداد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع العراق في المجالات كافة والمساهمة في إعمار المدن المحررة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان له إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في مقر إقامته ب‍تونس، مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني”.

وأضاف البيان، أن الطرفين بحثا “العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي وسبل الارتقاء بها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن مساهمة الاتحاد بدعم وتطوير القدرات التدريبية والتسليحية للقوات الأمنية العراقية”.

وأشاد صالح، وفقاً للبيان، بـ”الدور الفاعل الذي اضطلعت به دول الاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب ومساعدتها للعراق في تحقيق النصر ومساهمتها في الجوانب الإنسانية للنازحين والمهاجرين”.

من جهتها، أبدت موغيريني “استعداد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع العراق في المجالات كافة والمساهمة في اعمار المدن المحررة”.

وكالات