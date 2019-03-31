السعودية – نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، بنسبة 3.59 بالمائة في الربع الأخير من 2018، مقابل انكماش بنسبة 1.31 بالمائة في الربع الأخير من 2017.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان، الأحد، إن القطاع النفطي نما بنسبة 5.96 بالمائة في الربع الأخير من 2018، مقابل انكماش بنسبة 4.74 بالمائة في الفترة المقابلة من 2017.

ودفع تحسن أسعار النفط إلى متوسط 67 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع متوسط 58 دولارا في الفترة المقابلة على أساس سنوي، إلى نمو قيمة الصادرات النفطية للأسواق.

في المقابل، تباطأ نمو القطاع غير النفطي إلى 2 بالمائة في الربع الأخير من 2018، مقابل 2.02 بالمائة في الفترة المقابلة من 2017.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الأخير من 2018 بالأسعار الثابتة، نحو 682.5 مليار ريال (182 مليار دولار)، مقابل 658.8 ملار ريال (175.68 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2017.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، انكمش نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9 بالمائة في 2017، وسط توقعات بنمو 2.3 بالمائة في 2018، وتباطؤ إلى 1.8 بالمائة في 2019.

وتضررت المالية العامة للسعودية منذ منتصف 2014، بسبب هبوط أسعار النفط الخام، ما أثر بشكل سلبي على المشاريع الجديدة والقائمة وارتفاع نسب البطالة، والتأثير سلبا على النمو الإجمالي.

الأناضول