بغداد – اعلنت وزارة التخطيط، الاحد، عن انخفاض التضخم لشهر شباط الماضي فيما ارتفع التضخم السنوي لنفس الشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان له ان “الرقم القياسي العام لشهر شباط من العام الحالي 2019 في العراق بلغ 104.4% اذ انخفض بنسبة 0.5% بالمقارنة مع شهر كانون الثاني 2019″، عازيا ذلك الى “انخفاض قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1%، وانخفاض قسم الملابس والاحذية بنسبة 1.2%، وكذلك قسم السكن بنسبة 0.5%، وقسم الاتصال بنسبة 0.3%.”.

واضاف الهنداوي ان “معدل التضخم السنوي ارتفع خلال شهر شباط 2019 الى 0.4% مقارنة مع شهر شباط 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها 104.0% ، فيما انخفض مؤشر التضخم الأساس بمعدل 0.1% عن الشهر السابق وارتفع بمعدل 0.3% مقارنة مع شهر شباط 2018”.

وأعلن الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا ألمعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه باشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.

رويترز