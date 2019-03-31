ليبيا – إلتقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي أمس السبت بأعضاء من نقابة عمال شركة الأسمنت الليبية بنغازي بحضور مدير عام إدارة الرقابة على الهيئات والشركات بالهيئة.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية مشاكل العاملين بشركة الأسمنت الليبية بنغازي مع إدارة الشركة والمتمثلة في المستثمر الأجنبي.

ومن جهتهم، طرح أعضاء النقابة بعض المشاكل والتي منها إنقطاع مرتبات الموظفين بالشركة نتيجة توقف المصنع بعد أحداث عام 2015 .

ونوّه أعضاء النقابة إلى وبعد إعلان إدارة الشركة بأن المصنع قد عاد للعمل لم يسمح لجميع العاملين بالعودة لأعمالهم ولم يتم حفظ وضمان حقوقهم وخاصة في موضوع الضمان بعد التقاعد أو الوفاة الأمر الذي تسبب لهم في مشاكل إقتصادية وإجتماعية للعاملين بالإضافة إلى عدم قدرتهم على مزاولة أي أعمال أخرى نظراً لأن العقود المبرمة معهم لا تسمح بذلك.

ومن جانبه،أكد الحاسي على أن الموضوع هو قيد المتابعة من قبل الهيئة حيث تم التواصل مع بعض الجهات والتي لها علاقة بمجلس إدارة الشركة والتي يسمح القانون للهيئة بمتابعة الموضوع معها.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية أكد على أنه سيتم إستدعاء الأطراف التي تمثل الجانب الليبي في مجلس الشركة وهي وزارة “العمل،المالية،الإقتصاد”للوصول إلى حلول لمشاكل العاملين بالشركة.