ليبيا – قررت لجنة إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد رفع ميزانية مشاريع استقرار البلدية إلى مليار و767 مليون دينار خلال العام الحالي وذلك عقب إجتماعاً عُقد بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

إجتماع اللجنة ضم بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة كل من:” محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري وعميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري إضافة إلى مقرر اللجنة مدير ادارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس”.

وناقش المجتمعون سير عمل مشاريع اللجنة وأبرز العراقيل التي تواجهها ،مشددين على الانطلاق الفوري في كافة المشاريع الخدمية في المدينة التي عانت بسبب الحرب على الإرهاب.

يُشار إلى أن اللجنة تشكلت بقرار من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وتعمل على حل المختنقات التي تعاني منها المدينة إضافة إلى المشاريع التي تنفذها الحكومة عبر وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها.