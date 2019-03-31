ليبيا – أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رفضه للتدخلات الإقليمية والدولية في المنطقة العربية،مؤكدا أنه من غير المقبول أن يستمر الوضع العربي على حاله.

الرئيس التونسي أكد في كلمته أمام مؤتمر القمة العربية اليوم الأحد على أن أمن ليبيا من أمن تونس وتأزم الوضع الليبي يطال الجميع في المنطقة،لافتاً إلى أن الحوار والتوافق السبيل الأنجع لإنهاء الأزمة الليبية .

وجدد السبسي دعمه للمساعي الأممية الرامية إلى حل الأزمة الليبية ، معرباً في الوقت ذاته عن رفضه بأن تبقى المنطقة العربية مسرحا للتدخلات الإقليمية والدولية.