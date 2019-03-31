ليبيا – ألقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كلمة ليبيا أمام القمة العربية الثلاثين التي انطلقت في تونس صباح اليوم الاحد.

السراج قدم في كلمته بحسب مكتبه الاعلامي لمحة عن مستجدات الأوضاع في ليبيا وقال إن الازمة تفاقمت لأسباب من أهمها التدخلات السلبية الخارجية، الاقليمية منها والدولية، التي شجعت بعض الأطراف على عدم الالتزام بالمسار الديموقراطي والابتعاد عن الحل السياسي السلمي حسب قوله.

وقال :” لقد قمنا ونقوم بالعديد من اللقاءات مع كافة الأطراف الليبية، يدفعنا الحرص على ايجاد توافق وطني حقيقي، وإيماننا أن حل الأزمة لن يأتي بتقسيم السلطة أو باقصاء أي طرف كما يدّعي البعض”.

وأكد أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء انتخابات عامة على قاعدة دستورية سليمة ، مشيراً إلى أن هذا المسار يحقق دون شك طموحات الشعب في بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة.

واضاف :” أننا لن نتنازل عن مبادئنا في ايجاد حلول سلمية تضمن بناء دولة مدنية لا تعيد انتاج الحكم الشمولي أوتسمح بعسكرة الدولة ، فهذا خط أحمر لن نسمح أن يحدث. لذلك فاننا نتطلع بتفاؤل الى انعقاد المؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده خلال شهر أبريل المقبل والذي ترعاه الأمم المتحدة.

وعبر السراج في ختام كلمته عن أمله في ان تكون كافة اطراف الازمة الليبية قد استوعبت الدرس ، وان يقتنع الجميع بان لا حل عسكري للأزمة الليبية ، مضيفاً :” فكل تصعيد عسكري نخرج منه بنتيجة واحدة وهي لا يوجد رابح ، بل هناك خاسر واحد هو ليبيا.