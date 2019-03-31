ليبيا – إستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت بمقر إقامته بمدينة تونس مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف بحضور وزير خارجية الوفاق محمد سيالة ووزير الاقتصاد علي العيساوي والمستشار السياسي للسراج طاهر السني.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق تطورات الوضع السياسي في ليبيا حيث أكد الجانبان دعم خطة المبعوث الأممي غسان سلامة للسلام في ليبيا التي تتضمن انعقاد المؤتمر الوطني الجامع لتهيئة أجواء توافقية لدعم استقرار البلاد.

وبحث الطرفان تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ومتابعة الاتفاقيات الموقعة بينهما وتفعيل برامج التعاون المشترك.