ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس السبت وفد من قبائل الطوارق يضم نائب رئيس مجلس الأعيان والناطق الرسمي باسم المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق وأعضاء من المجلس وعدد من الشيوخ والأعيان والحكماء والممثلين عن المجتمع المدني.

الاجتماع تناول وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي مستجدات الوضع في الجنوب واحتياجات المنطقة.

ورحب السراج بأعضاء الوفد وتحدث عن أبعاد المشاكل في الجنوب الليبي، مستعرضاً ما اتخذته الحكومة من إجراءات لحلها.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد دعمهم لما يبذله السراج من جهود لتحقيق التوافق والاستقرار في الجنوب وفي كامل ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ المشاريع المخصصة للجنوب والمتفق علي تنفيذها في قرار المجلس الرئاسي رقم 1686 لسنة 2018 والمتعلق بإقرار ترتيبات مالية استثنائية لتنمية وتطوير الجنوب الليبي والبالغة مليار دينار.