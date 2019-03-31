ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس السبت فور وصوله إلى تونس لحضور مؤتمر القمة العربية محادثات مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وحضر الاجتماع عدد من الوزراء التونسيين وأعضاء الوفد المرافق للسراج.



الجانبين تطرقا وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التبابعة للمجلس الرئاسي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها كما أطلع السراج رئيس الوزراء على تطورات الوضع السياسي في ليبيا.



وأكد الشاهد في بداية الاجتماع على عمق العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، مشدداً على مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا ووقوفها بكل إمكانياتها الى جانب الشعب الليبي.



من جانبه قال السراج إن ما يجمع تونس وليبيا روابط أخوة لا تنفصم، معبراً عن تطلعه لإعادة الزخم لعلاقة الشراكة بين البلدين الشقيقين وأعطى لمحة عن المستجدات السياسية والوضع الأمني في البلاد.



وناقش الجانبان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك حيث أتفق الجانبان على استئناف اجتماعات اللجان المشتركة وتحديد موعد قريب لانعقاد اللجنة العليا للتعاون المشترك برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين.



وأكدا على تفعيل التعاون الثنائي في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة واتفق الجانبان على العمل لعودة الخط البحري السياحي والتجاري بين البلدين في أقرب وقت ممكن وعودة رحلات الخطوط الجوية التونسية للمطارات الليبية.