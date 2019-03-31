السعودية – تراجع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأخير 2018، إلى 12.7 بالمائة، من 12.8 بالمائة بالربع الثالث من نفس العام.

وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، بلغ معدل بطالة السعوديين 6.6 بالمائة للذكور، و32.5 بالمائة للإناث.

واستقر معدل البطالة الإجمالي (سعوديون وأجانب)، عند 6 بالمائة في الربع الأخير 2018، دون تغيير عن الربع السابق له.

وأوضحت نتائج النشرة، أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقا لبيانات السجلات الإدارية، بلغ 3.11 ملايين مشتغل، فيما لم تشر البيانات إلى عدد المشتغلين الأجانب.

وتتوقع وزارة الاقتصاد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12 بالمائة بنهاية العام الجاري.

وتوقعت الوزارة، أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6 بالمائة في 2020، فيما تستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة.

الأنضول