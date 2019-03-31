العراق – تمكنت قوة من مديرية أمن الحشد الشعبي في العراق، من إلقاء القبض على عصابة تتاجر بأراضي المواطنين وعقارات الدولة بعد سرقة سجلاتها العقارية، شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للحشد أن “فريقي التحقيقات والعمليات في مديرية الأمن بهيئة الحشد الشعبي داهما، اليوم مقر عصابة تقوم ببيع ممتلكات المواطنين والدولة بعد سرقتها سجل عقاراتها”، مشيرا إلى أن العصابة كانت توجد في منطقة شارع فلسطين.

وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على أربعة من أفراد العصابة ومصادرة سجلات مسروقة من دائرة عقارات منطقة المنصور الراقية تعود إلى عام 1964، مشيرا إلى أن “العصابة متهمة بالمتاجرة بأراضي المواطنين المقيمين خارج البلاد وعقارات الدولة وتحويل جنس العقارات في مناطق الغزالية والداوودي وجنينه ومناطق إخرى في المنصور”.

وأكد البيان أن “أمن الحشد الشعبي قام بهذه العملية إثر استحصال الموافقات القضائية بإشراف القاضي المختص في الحشد الشعبي”.

المصدر: RT