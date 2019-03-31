ليبيا – طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتحرك شامل لتنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة للتسوية في ليبيا والتي اعتمدها مجلس الأمن منذ أكثر من 18شهراً.

السيسي أكد خلال كلمته التي ألقاها في القمة العربية المنعقدة في تونس اليوم الأحد على أن عناصر التسوية في ليبيا قائمة ومعروفة للكافة والمطلوب هو إرادة سياسية تتعالي على المصالح الضيق وتعلي مصلحة ليبيا واستقرارها فوق المزايدات السياسية والمطامع الشخصية.

ودعا الرئيس المصري المجتمع الدولي إلى الوقوف وبشكل حازم في وجه قوى معروفة للجميع تورطت ولا تزال في تهريب السلاح والمقاتلين إلى ليبيا ودعم المنظمات الإرهابية بدون أي رقابة أو محاسبة.