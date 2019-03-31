مصر – غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطار القاهرة الدولي متوجها إلى تونس، لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة المقرر اليوم.

وجاء الإعلان المصري مخالفا لكل التوقعات والتصريحات وخاصة تلك الصادرة عن الرئاسة التونسية التي أعلنت صراحة أن السيسي لن يحضر القمة.

ولم يصدر عن القاهرة أي تعليق حول تصريحات نور الدين بن تيشة، المستشار السياسي للرئيس التونسي الذي أعلن أمس أن: “السيسي اعتذر لمسائل تخصه وتخص الأشقاء في مصر وبعيدة كل البعد عن مسؤوليتنا”، مشيرا إلى أن تونس وفرت كل الظروف لاستقبال الزعماء العرب.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم في تونس العاصمة اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية، وتبحث تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، ودعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى.

المصدر: وكالات