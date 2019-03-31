فرنسا – وقعت إدارة الفضاء الصينية والمركز الفرنسي للدراسات الفضائية اتفاقية بشأن تحقيق بعثة قمرية فضائية مشتركة عامي 2023-2024.

وجرى توقيع الاتفاقية أثناء زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، لفرنسا، وتقضي بأن تستخدم الصين أجهزة علمية فرنسية في مسبار “تشانغ-إه 6” الذي سيطلق إلى القمر عامي 2023-2024.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب القمة الفرنسية الصينية أن “هذا المشروع هو جزء من اتفاقية تعاون كبيرة تم توقيعها في قصر الإليزيه، وذلك بعد الإعلان في أكتوبر الماضي عن إطلاق أول قمر صناعي فرنسي صيني لرصد المحيطات. وتطال الاتفاقية مجالات مثل فيزياء الفلك ومراقبة المناخ والدراسات الفضائية”.

يذكر أن القمر الصناعي الصيني الفرنسي كان قد أطلق في 29 أكتوبر الماضي، بواسطة صاروخ “LM-2C” الصيني من قاعدة “جيوتشيوان” الفضائية الصينية.

ويحمل القمر الصناعي جهازين أحدهما فرنسي يقيس مواصفات سطح الماء في المحيط، والآخر صيني يقيس قوة الرياح واتجاهها.

المصدر: تاس