تونس – انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الدورة الثلاثين من القمة العربية في تونس بمشاركة 13 زعيم دولة ما بين رؤساء وملوك وأمراء.

وألقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز كلمة على هامش تسليم رئاسة القمة إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أكد فيها على رفض أي إجراءات تنال من السيادة السورية على الجولان.

وقال العاهل السعودي، إن القضية الفلسطينية ستظل على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعه.

وأضاف العاهل السعودي: “نجدد التأكيد على رفضنا القاطع للمساس بالسيادة السورية على الجولان”.

وأكد على ضرورة الوصول إلى حل سياسي يضمن سيادة سوريا ومنع أي تدخل أجنبي، وفقا للقرارات الدولية.

وحول الأزمة اليمنية، أوضح سلمان، “نؤكد دعمنا لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لوقف هجماتها العدوانية التي تسببت في معاناة الشعب اليمني”.

وتابع: “تشكل السياسات العدوانية للنظام الإيراني انتهاكات صارخة لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وعلى المجتمع الدولي الضغط لمنع الدعم الإيراني للإرهاب في العالم”.

وبخصوص ليبيا، قال العاهل السعودي، إن المملكة حريصة على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وتدعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدي نيوزيلندا منتصف مارس/آذار الجاري، وأسفر عن مقتل العشرات “يؤكد على أن الإرهاب لا علاقة له بدين أو عرق أو وطن”.

وفي وقت لاحق من اليوم الأحد، انطلقت القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين على مستوى الزعماء والقادة، بحضور نحو نصف القادة العرب، وغياب 8 زعماء فضلا عن تجميد مقعد سوريا.

فيما انطلقت الثلاثاء، أعمال الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين، في ظل أزمات وإشكالات تشهدها المنطقة العربية.

الأناضول