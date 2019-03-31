ليبيا – أعربت اللجنة الرباعية حول ليبيا التي تتكون من الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، عن أملها في نجاح المؤتمر الجامع للأطراف الليبية المقرر عقده منتصف الشهر المقبل ودعمها لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة.

أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أكد خلال مؤتمر أعقب اجتماع اللجنة على هامش أعمال القمة العربية في تونس وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية أن هناك اتفاق على الملتقى الجامع، معبراً عن أمله بنجاح الملتقى في الإتفاق على التسوية وإعادة بناء ليبيا.

وأشار أبوالغيط إلى وجود تأييد لجهد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة والأمم المتحدة.