ليبيا – أكد العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز على أن السعودية حريصة على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

الملك سلمان شدد خلال كلمة له اليوم الأحد في انطلاق القمة العربية الثلاثين من تونس على دعمه لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي يحقق أمن ليبيا واستقرارها والقضاء على الإرهاب الذي يهددها.