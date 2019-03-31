تركيا – بدأ أكثر من 57 مليون ناخب تركي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية التركية اليوم، في أول انتخابات من نوعها بعد إقرار النظام الرئاسي.

وسيدلي الناخبون بأصواتهم في 194 ألفا و390 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء ولايات تركيا الـ81، لاختيار القائمين على الإدارات المحلية للولايات والأحياء والقرى في البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات.

وسيستمر التصويت من السابعة صباحا وحتى الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي في الولايات الشرقية لتركيا، ومن الثامنة صباحا وحتى الخامسة عصرا في عموم ولايات البلاد الأخرى.

ويخوض هذا السباق 1389 مرشحا عن 12 حزبا سياسيا بمن فيهم مرشحون مستقلون، للظفر برئاسة 30 بلدية مدينة كبرى، و51 بلدية مدينة، و519 بلدية أحياء ضمن المدن الكبرى، و403 بلديات أقضية و386 بلدية ناحية.

كما ينتخب الأتراك اليوم مخاتير آلاف الأحياء والقرى، و227 ألفا و624 عضوا للمجالس المحلية وهيئات المخاتير في البلديات.

ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات اعتبارا من الساعة 16:00 في المناطق التي يكون التصويت فيها بين الساعة السابعة والرابعة، وفي الساعة 17:00 في المناطق التي يكون التصويت فيها بين الثامنة والخامسة عصرا.

وسباق اليوم هو الـ19 من نوعه في تاريخ تركيا، حيث أول انتخابات محلية شهدتها البلاد في 12 أغسطس 1930.

رئيس البلاد وزعيم “حزب العدالة والتنمية” رجب طيب أردوغان، كان أكثر الساسة تجوالا قياسا بسابقيه في الولايات التركية، حيث نظّم خطابات جماهيرية في 57 ولاية و14 قضاء خلال 48 يوما من إطلاق حملته الانتخابي.

وكان حزب “العدالة والتنمية” قد حاز في الانتخابات المحلية السابقة على تأييد الأتراك في 49 ولاية وفرض سيطرته على بلديات هامة مثل اسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب، تلاه حزب “الشعب الجمهوري” بـ13 ولاية، أهمها إزمير التي تعد معقله الرئيس.

المصدر: وكالات تركية